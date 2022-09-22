Эрдоган заявил, что Турция хочет покупать у США газ на более выгодных условиях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара желает покупать у США больше сжиженного природного газа (СПГ) на более выгодных условиях. Соответствующее заявление глава государства сделал в Нью-Йорке в ходе своего выступления на заседании турецко-американского делового совета, передает РИА «Новости».

«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона», — сказал турецкий лидер.

Россия, Азербайджан и Иран сейчас являются основными поставщиками газа в Турцию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена нарастить поставки газа в Турцию, если страна увеличит его потребление. Он также отметил, что между двумя странами есть долгосрочные контракты на поставку газа по «Турецкому потоку» и по «Голубому потоку».

До этого газета Dünya cо ссылкой на источники писала, что Турция начала переговоры с Соединенными Штатами о закупке сжиженного природного газа. По информации издания, Анкара таким образом пытается избежать проблем в зимние месяцы.