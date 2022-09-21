Финансовый аналитик Кульбака: курс рубля будет лихорадить

Курс национальной российской валюты в ближайшее время будет лихорадить. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака.

По его словам, сначала рубль может подскочить на фоне попыток россиян вывести валюту. Дальнейшие курсовые изменения предсказать трудно, поскольку факторов, тянущих его в разные стороны, слишком много.

По словам эксперта, на данный момент курс рубля зависит в большей степени не от экономических процессов, а от политических шагов. «Мы пока не понимаем, как будут идти боевые действия. А 90 процентов того, что случится с курсом рубля, завязано, конечно, не на экономических действиях, а на военных», — отметил Кульбака.

Ранее 21 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации заявил, что реальный курс рубля в ближайшие годы окрепнет на 10-15% сильнее, чем за последние пять лет.

До этого в тот же день президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны России и Генштаба ВС о проведении на территории страны частичной мобилизации и подписал соответствующий указ.