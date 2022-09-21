В ФРС США сообщили о повышении базовой ставки до 3-3,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, то есть до уровня 3-3,25% годовых по итогам сентябрьского заседания. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Комитет (по операциям на открытом рынке. — «Газета.Ru») принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,00-3,25% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость американского доллара подскочила до нового максимума за последние 20 лет на торгах в среду, 21 сентября. Резкий рост курса был обусловлен объявлением частичной мобилизации в России.

На усиление курса доллара к основным мировым валютам, включая евро, в ближайшее время должно повлиять резкое увеличение ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.