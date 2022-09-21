Минфин признал несостоявшимся аукцион по облигациям федерального займа на 20 млрд рублей

Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который проводили 21 сентября, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Информацию об этом распространила пресс-служба российского Минфина.

Финансовое ведомство намеревалось продать ценные бумаги с погашением в июле 2036 года на 10 млрд рублей, а также с погашением в марте 2029 года на 20 млрд рублей.

Отсутствие успеха аукциона связали с реакцией инвесторов на объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, в рамках которой, по словам министра обороны Шойгу, в войска отправятся до 300 тысяч человек.

Минфин приостановил проведение размещений ОФЗ после 24 февраля. Ведомство вернулось к ним, спустя почти семь месяцев. На прошлой неделе, 14 сентября, был успешно размещен выпуск на 10 млрд рублей, причем заявок на бумаги было подано в 2,5 раза больше.

В июле пресс-служба Банка России сообщила, что внешний долг страны по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд, с начала года этот показатель опустился на 1,9% или $9,2 млрд.