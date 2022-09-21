Читатели Daily Mail раскритиковали план премьера Британии Трасс по выживанию зимой

Читатели газеты Daily Mail негативно оценили план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний в зимний отопительный сезон.

Новая схема помощи в оплате счетов за электроэнергию, по ее словам, предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября 2022 по март 2023 года. При этом оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов.

По мнению читателей британской газеты, правительство страны уделяет больше внимания пострадавшим из-за энергокризиса компаниям, чем рядовым гражданам. В то же время эти фирмы получают сверхприбыли на фоне роста тарифов на электроэнергию и повышения биржевых цен на сырье.

«Было бы идеально, если бы моя цена энергии по-прежнему составляла 30 фунтов, как в прошлом году, а не 80, как сейчас. Но этого никогда не произойдет», — посетовал один из читателей.

В то же время пользователь CynicForLife возмутился стоимостью счетов за электроэнергию для конечных потребителей на уровне £2,5 тыс. в год.

«Мы должны быть типа благодарны за счета в две с половиной тысячи? Да тут вообще не при чем российская нефть или газ. Все сделано так, чтобы выглядело, что она (премьер Лиз Трасс — «Газета.Ru») делает нам большое одолжение, хотя она буквально увеличила наши счета в 3 раза по сравнению с нынешними», — предположил он.

10 сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила план по спасению энергетики Британии от кризиса объемом £100-150 млрд. При этом она пообещала британцам, что в течение двух лет средний счет домохозяйства на электроэнергию не будет превышать £2,5 тыс. в год. В то же время этот план позволит развивать в стране новые источники энергии, которые в дальнейшем должны будут смягчить негативные последствия кризиса.