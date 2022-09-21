Компания AB InBev приостановила производство пива Leffe в России

Крупнейший в мире производитель пива AB InBev (бренды Budweiser, Corona) решил поставить на паузу изготовление напитка Leffe в России. Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Выпуск и продажу этой марки пива приостановили в рамках переговоров AB InBev и ее дочерней структуры в России AB InBev Efes о продаже доли в местном предприятии.

«AB InBev Efes является совместным предприятием на территории России, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes», — сказали в пресс-службе компании.

В августе в пресс-службе пивоваренной компании AB InBev Efes заявили, что наладили выпуск на территории Российской Федерации пива ряда иностранных брендов — Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.

В том же месяце в Ассоциации производителей пива (АПП) сообщили, что объем производства пива в России в первые шесть месяцев 2022 года увеличился относительно аналогичного периода 2021 года на 2,7%, обновив рекорд семилетней давности.