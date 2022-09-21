«Аэроэкспресс» с 1 октября поднимет стоимость билетов по некоторым тарифам

Железнодорожная пассажирская компания «Аэроэкспресс» с 1 октября 2022 года поднимет стоимость билетов по некоторым тарифам на поезда. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

Цена билета по тарифу «Стандарт» подорожает на 20 руб. с 450 до 470 руб. при условии, что пассажир купит билет не позднее, чем за день поездки. Стоимость билета в день поездки составит 500 руб. Билет тарифа «Туда-обратно» подорожает с 850 руб. до 950 руб.

В августе сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальную акцию для пенсионеров — женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут до конца 2022 года купить билеты по фиксированной цене на внутренние рейсы.

В прошлом месяце в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов Aviasales рассказали, что средний чек на авиабилеты на популярные у россиян осенние направления снизился на 20% по сравнению с летом, больше всего подешевели перелеты в Индонезию и Египет.

В начале сентября стало известно, что общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило в Минтранс письмо с просьбой обязать лоукостеров сделать звонки в их call-центры бесплатными.