El Pais: эмбарго на нефтепродукты лишит Европу «незаменимого» российского дизеля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых российских сырьевых продуктов, включая дизельное топливо. Этот энергоресурс будет крайне затруднительно заменить альтернативными поставками, сообщает испанская газета El Pais.

«Европа — чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти», — говорится в материале.

Единственным выходом для Евросоюза компенсировать резкое сокращение поставок российского дизеля могут стать поставки сырья по альтернативным маршрутам. Однако и здесь ЕС будут ждать сложности, утверждает El Pais.

«Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот, возросло, что повысило спрос на дизель. Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить», — пришел к выводу ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.

18 сентября президент Российского топливного союза Евгений Аркуша допустил нехватку дизельного топлива в стране к зимнему сезону. По его словам, с морозостойкими сортами дизельного топлива в России всегда были проблемы. Заместить нехватку в последние годы помогали средние дистилляты или заменители дизельного топлива, однако в настоящее время их почти нет на внутреннем рынке из-за их ориентированности на экспорт.

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