МИД Италии опасается, что решения РФ о частичной мобилизации повлияют на цены в энергетике

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что частичная мобилизация в России может повлиять на цены на газ и электричество в Европе. Об этом он сообщил изданию Corriere della Sera.

«Я опасаюсь, что заявления Путина, безусловно, могут повлиять на динамику цен на энергоносители и экономику ЕС в целом», — сказал он.

По его словам, ООН должна продолжать работу по урегулированию конфликта на Украине, а ЕС должен «смягчить последствия и как можно скорее добиться потолка цен на газ».

Он отметил, что, судя по заявлению президента России Владимира Путина, тот «не собирается останавливаться».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что 2023 год может быть сложнее нынешнего с точки зрения роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН.

По его словам, конфликт на Украине вызвал «многоуровневый глобальный кризис», который сильнее всего коснулся стран глобального юга.