В Минэке предсказали усиление рубля на 15% в ближайшие несколько лет

Реальный курс рубля в ближайшие годы окрепнет на 10-15% сильнее, чем за последние пять лет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации.

«Ожидается ослабление относительно текущих значений и курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», — отметил Решетников.

Ранее в среду эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что на курс доллара к рублю сейчас больше влияют не политические факторы, а объем экспортных доходов страны и валютные ограничения ЦБ.

До этого начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что такие факторы, как глобальная рецессия, очередные санкции против России, резкое сокращение платежного профицита или геополитическое обострение, могут ослабить рубль до 100 рублей. Он также указал, что более драматичное ослабление курса рубля возможно, например, в случае рецессии в мировой экономике, сокращающей спрос на сырьевые товары.