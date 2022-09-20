China Daily: ЕС потеряет больше всех от конфликта на Украине, независимо от его развития

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Reuters

Европейский союз окажется в самом невыгодном положении, независимо от развития конфликта на Украине. Странам Европы грозят не только экономические потрясения, но и геополитические последствия, пишет China Daily.

Как говорится в статье, доля теряющих деньги европейских предприятий выросла с нормального среднего показателя в 8% до 15% в течение нескольких месяцев после начала конфликта, а доля предприятий, рискующих не выполнить свои обязательства, выросла с 10 до 17%.

Издание отмечает, что не все европейские страны сильно зависят от российских нефти и газа, однако РФ является настолько важным поставщиком на мировом рынке, что возникшие из-за санкций сбои в торговле привели к повышению цен и в дальнейшем к удорожанию производства в целом ряде областей. Особенно это касается европейских стран, подчеркивается в материале.

Основную тяжесть экономических санкций несут Германия, Франция, а также другие страны ЕС, зависящие от поставок энергоресурсов из России, указывается в статье.

«Цены на многие основные продукты, такие как пшеница, удобрения и газ, постоянно растут, и, по оценкам экспертов, в этом году они вырастут на 6%. Рост цен задушит спрос, что, в свою очередь, повлияет на экономический рост и приведет к росту цен на продукты питания и энергоносители. Это порочный круг для общей экономической ситуации в странах ЕС», — считают в China Daily.

Там также добавили, что ЕС сделал свой выбор, поддержав Украину, однако за это пришлось заплатить.

Ранее газета The New York Times писала, что энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу.

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