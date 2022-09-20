Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Совет Европейского союза официально утвердил решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €5 млрд. Это следует из заявления Совета, передает РИА «Новости».

15 сентября это решение утвердил Европарламент.

Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Отмечалось, что новый транш станет вторым из уже обещанных ранее Украине €9 млрд. Ожидалось, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки «для удовлетворения растущих потребностей страны».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила $1,5 млрд грантовой помощи от США. Премьер сообщил, что средства направят на возмещение расходов на пенсионные выплаты и программы социальной помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.