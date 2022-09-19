Маркетплейс «Сравни»: средние ставки по вкладам в сентябре составили 6,5% годовых

Средние ставки по вкладам в первой половине сентября 2022 года оказались ниже ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт. По данным финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомилась «Газета.Ru», они составили 6,5% годовых.

«Средняя ставка в сентябре была ниже ключевой. Но пока еще можно поймать проценты выше ключевой ставки — до 8-9%. Они доступны в рамках спецпредложений банков», — рассказала менеджер продукта вклады «Сравни» Мария Татаринцева.

По ее словам, для получения повышенной доходности вкладчику нужно выполнить ряд условий.

«Например, заключить дополнительно договор инвестиционного страхования, быть новым или наоборот действующим клиентом банка», — объяснила эксперт.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 28 октября.

«До этого момента возможно постепенное снижение ставок по вкладам. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, что решит Центробанк», — резюмировала Татаринцева.