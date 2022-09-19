«Молдовагаз» попросил у регулятора разрешение на повышение газовых тарифов на 31%

«Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 31,5% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у «Газпрома». Это было обусловлено значительным повышением закупочных цен на сырье, написал глава энергетической компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«АО «Молдовагаз» направило в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на повышение среднего тарифа на природный газ на 31,5%, до 26 675 леев за тысячу кубических метров. Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен», — сообщил Чебан.

По его словам, запрос был выполнен в строгом соответствии с законодательством республики. Положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа. За счет этого планируется выполнить контрактные обязательства перед «Газпромом».

17 сентября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о возможной просьбе Кишинева к Приднестровью внести аванс за поставки газа в регион в случае срыва поставок российского топлива. Это будет обусловлено закупкой республики более дорогого газа у альтернативных сырьевых экспортеров. При этом, по ее словам, в «Газпроме» до сих пор не ответили, будет ли монополист поставлять топливо в Молдавию после 1 октября 2022 года.