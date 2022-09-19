Украинский депутат Железняк: расходы бюджета страны могут вырасти еще на $54,3 млн

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что расходы бюджета Украины на 2022 год должны пересмотреть уже в седьмой раз с конца февраля этого года. По его словам, расходы могут вырасти еще на 2 млрд гривен (около $54,3 млн). Об этом Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

«На этот раз минфин просит увеличить расходы на 2 млрд гривен по бюджетной программе «Резервный фонд». Эти деньги планируют взять за счет увеличения государственных внутренних заимствований (где в том числе «печать» Нацбанка)», — написал он.

Депутат отметил, что таким образом, предельный дефицит бюджета Украины в этом году станет 1,1 трлн гривен (почти $30 млрд долларов), а предельный государственный долг вырастет до 3,647 трлн гривен (около $99 млрд).

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что страны-кредиторы Украины согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года. Йеллен подчеркнула, что эта мера призвана позволить Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях боевых действий.