Предприятия Европы приостанавливают производство на фоне энергокризиса

Энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу, среди них производитель посуды Arc International и крупнейший в ЕС производитель стали Arcelor Mittal. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это самая драматическая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались», — сказал изданию президент Arc International Николас Ходлер.

Главе компании пришлось отправить треть из 4,5 тысячи сотрудников в отпуск ради экономии денег. Кроме того, на предприятии будут простаивать четыре из девяти печей, остальные переведут с природного газа на дизельное топливо. Оно дешевле, но в то же время больше загрязняет окружающую среду.

«Промышленное производство в еврозоне в июле снизилось на 2,3% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим падением более чем за два года», — отмечает The New York Times.

Согласно приведенным в материале данным Европейской ассоциации торговли металлами Eurometaux, половина производств алюминия и цинка в Европе была приостановлена. Среди них крупнейший в Европе производитель стали Arcelor Mittal в Германии, мировой производитель алюминиевой продукции Alcoa, вынужденный сократить на треть производство на своем плавильном заводе в Норвегии. Аналогичная ситуация складывает с крупнейшим в мире производителем цинка Nyrstar, который приостановил производство в Нидерландах.

В Германии одна из крупнейших компаний по производству туалетной бумаги Hakle объявила о банкротстве из-за «исторического энергетического кризиса».

Ранее телеканал A Haber сообщал, что европейцы из-за наступившего энергокризиса стали бронировать номера в отелях Турции на зиму.