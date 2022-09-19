The Economic Times: банки из России подали около 20 заявок ради открытия индийских счетов

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Индийские банки в совокупности получили около 20 заявок на открытие счетов со стороны российских кредитных организаций. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.

«Российский банк, возможно, первым за последние несколько месяцев открыл счет в рупиях у индийского кредитора после начала спецоперации на Украине. Счет в рупиях, вероятно, будет преобразован в специальный счет на более позднем этапе после того, как Центробанк опубликует свои разъяснения», — отметили в публикации.

Там также добавили, что несколько заявок получил индийский Yes Bank, в частности, одну от «Международного финансового клуба» Михаила Прохорова. Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), который не попал под санкции, тоже открыл счет, решив взять на себя основную роль по содействию в торговле рупией и рублем.

14 сентября посол России в Индии Денис Алипов заявил, что давление Соединенных Штатов Америки на работающие с Россией индийские компании доходит до прямых угроз. По его словам, индийские частные предприятия и кредитные организации во многом встроены в западные финансовые механизмы, которые предполагают использование системы SWIFT, а также доллара и евро в качестве резервных валют.

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