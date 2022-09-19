Центробанк с 1 декабря ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

Центральный Банк России с 1 декабря 2022 года устанавливает надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что величина надбавки составит 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Соответствующая мера направлена на то, чтобы предоставлялось меньше кредитов ДДУ с маленьким первоначальным взносом.

Принимая это решение, Совет директоров Банка России исходил из того, что в марте регулятор отменил все надбавки по кредитам на ДДУ, также в течение первого квартала банки практически не выдавали такие кредиты с первоначальным взносом менее 10%.

Кроме того, уточняет ЦБ, в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку.

«Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее глава Банка России назвала ставки по ипотеке под 0% введением заемщиков в заблуждение.