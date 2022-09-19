ФНС, ФТС и ЦБ разрешили штрафовать за нарушение российских контрсанкций с июля 2023 года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Минфин публиковал пакет поправок к законам, согласно которому с июля 2023 года ФТС, ФНС и Банк России могут штрафовать за нарушение российских контрсанкций в отношении «недружественных» стран. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опубликованный документ.

Статья о мерах по обеспечению финансовой стабильности введена в закон о контрсанкциях в июне 2022 года. Она предусматривает специальный порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с лицами из «недружественных» стран. В Минфине отметили, что принятые указы за последние полгода не устанавливали механизм ответственности за их неисполнение. Теперь же есть законодательные акты, которые будут стимулировать выполнение правил. При этом ФНС, ФТС и Банк России должны будут наладить обмен документов и информацией, тогда контроль над операциями резидентов будет замкнут.

Собеседники издания указали, что увеличение контроля лишь усложнит обход внешних санкций и ограничений. Однако проект Минфина является его собственной инициативой, а сам документ еще не обсуждался в правительстве. Поэтому все возможные вопросы по целесообразности нововведений лишь предстоит изучить.

В публикации добавили, что основная часть работы новой структуры может заключаться в том, работает ли та или иная компания во благо экономики России, когда взаимодействует с иностранцами из «недружественных» стран. Однако как именно будет выглядеть контроль со стороны ведомств, станет ясно лишь через год.

В середине июля Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время выступления на внеплановом пленарном заседании Госдумы анонсировал контрсанкции в ряде отраслей отечественной промышленности.

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