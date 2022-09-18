В Венгрии заявили, что намерены договориться о доступе к средствам ЕС до конца года

Будапешт намерен до конца 2022 года подписать с ЕК соглашение, которое предоставит Венгрии доступ к средствам Евросоюза.

Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр регионального развития страны Тибор Наврачич. Известно, что эти деньги предусмотрены на оперативные программы и восстановление после коронавируса.

«Мы будем продолжать переговоры [с Еврокомиссией], начнётся выполнение обязательств, это даст нам достаточно неплохие шансы придерживаться первоначального графика, и мы сможем до конца года подписать с Еврокомиссией соглашение, которое обеспечит запрос на средства Евросоюза», — цитирует Наврачича Life.ru.

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