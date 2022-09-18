В ЮАР продолжительность веерных отключений электричества подняли до 10 часов в сутки

Длительность и частота веерных отключений электричества в ЮАР выросли с девяти до 10 часов в сутки из-за выхода из строя мощностей по выработке электроэнергии. Об этом сообщается на сайте госхолдинга Eskom.

«По причине произошедших минувшей ночью коротких замыканий на генерирующих блоках на двух ТЭС мы вынуждены увеличить длительность веерных отключений электроэнергии», — отметили в публикации.

Там также призвали население продолжать экономить электричество.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что Москва найдет новые рынки сбыта для половины объемов своей сырой нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.

До этого официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что власти Южно-Африканской Республики не собираются присоединяться к санкционной кампании в отношении России из-за украинского кризиса. По его словам, мнение страны не поменяется после предстоящего визита в США президента африканской страны Сирила Рамафосы.