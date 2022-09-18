В ЮАР продолжительность веерных отключений электричества подняли до 10 часов в сутки

close
100%
Depositphotos

Длительность и частота веерных отключений электричества в ЮАР выросли с девяти до 10 часов в сутки из-за выхода из строя мощностей по выработке электроэнергии. Об этом сообщается на сайте госхолдинга Eskom.

«По причине произошедших минувшей ночью коротких замыканий на генерирующих блоках на двух ТЭС мы вынуждены увеличить длительность веерных отключений электроэнергии», — отметили в публикации.

Там также призвали население продолжать экономить электричество.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что Москва найдет новые рынки сбыта для половины объемов своей сырой нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.

До этого официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что власти Южно-Африканской Республики не собираются присоединяться к санкционной кампании в отношении России из-за украинского кризиса. По его словам, мнение страны не поменяется после предстоящего визита в США президента африканской страны Сирила Рамафосы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть