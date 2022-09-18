Россияне увеличили долю покупок отечественных сотовых телефонов до 26% за лето

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доля покупок сотовых телефонов российских брендов в период с июня по август 2022 года выросла до 26%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

Вместе с тем, несмотря на рост спроса на отечественные бренды, минувшим летом лидерами спроса стали европейские сотовые телефоны — 40% от общего числа кассовых чеков, где встречались телефоны, пришлось именно на них. Годом ранее показатель составлял 36%.

«По данным банка, доля покупок российских сотовых телефонов в июне — августе 2022 года составила 26%, тогда как годом ранее она была 24%. При этом доля покупок американских телефонов снизилась до 3% летом текущего года с 5% летом 2021 года», — отметили в публикации.

В исследовании указали, что в прошлом году в аналогичный период лидерами были сотовые телефоны из Европы, чья доля достигала 40%. При этом в 2020 году их доля была 36%. Средний чек покупки составил 7,523 тыс. рублей, а пик покупок пришелся на август.

27 августа РИА «Новости» со ссылкой на данные экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщило, что средний чек россиян на приобретение смартфонов с 1 по 20 августа оказался на 7% ниже аналогичного периода 2021 года. Уточняется, что объем продаж смартфонов в натуральном выражении оказался ниже уровня 2021 года на 26%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть