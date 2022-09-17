Министерство нефти Египта: Каир намерен привлечь в нефтегазовый сектор $8 млрд

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Официальный представитель министерства нефти и минеральных ресурсов Египта Хамди Абдель Азиз заявил, что Каир в течение двух лет планирует привлечь в нефтегазовый сектор экономики страны инвестиции на сумму, примерно, $8 млрд, сообщил телеканал Sada El Balad.

«Министерство нацелено на то, чтобы в 2022-2023 годах достичь объема инвестиций в нефтегазовый сектор страны в $8 млрд», — сказал Абдель Азиз.

По его словам, за последние восемь лет власти Египта подписали более 100 соглашений в нефтегазовой отрасли на сумму $22 млрд. Абдель Азиз подчеркнул, что Каир открыт для сотрудничества в нефтегазовой сфере для иностранных компаний.

Представитель министерства также отметил, что арабская республика на сегодняшний день работает над тем, чтобы ускорить выполнение программ по бурению скважин, исследований и разведки новых месторождений. Кроме того, по его словам, Египет смог выйти на уровень самообеспечения природным газом.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов написало, что нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту.

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