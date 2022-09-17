Кабмин разрешил производителям продолжить выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Правительство России продлило действие возможности для производителей при выпуске автомобилей не оснащать их системой ЭРА-ГЛОНАСС. Постановление об этом опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Действие этой возможности завершилось в августе 2022 года. Теперь автомобили, которые внесли в систему электронных паспортов до 1 августа, могут не оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС.

«При производстве полнокомплектных транспортных средств после 1 августа 2022 г. с использованием базовых транспортных средств (шасси), в отношении которых до 1 августа 2022 года оформлены электронные паспорта <…> со статусом «действующий» в системе электронных паспортов, оснащение таких <…> транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб не требуется», — сказано в документе.

Российскую автоматизированную информационную систему ЭРА-ГЛОНАСС устанавливают в машинах для экстренного реагирования при авариях. При чрезвычайных ситуациях должны срабатывать датчики системы и передавать сведения спецслужбам.

В начале августа сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

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