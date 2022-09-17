Eskom: в ЮАР длительность веерных отключений электричества увеличили до 9 часов в сутки

Длительность веерных отключений электричества в ЮАР увеличили с пяти до девяти часов в сутки. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы государственного холдинга Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в стране электроэнергии.

«По причине дополнительного выхода минувшей ночью из строя пяти генерирующих блоков на четырех ТЭС мы вынуждены увеличить длительность веерных отключений электроэнергии», — говорится в заявлении организации.

В пресс-службе южноафриканской компании отметили, что длительность отключений электроэнергии в ближайшие дни будут определять тем, смогут ли ремонтные бригады восстановить работу вышедших из строя мощностей. С 6 сентября в стране прерывают подачу электричества потребителям на пять часов.

Ситуация в электроэнергетике ЮАР ухудшается из года в год последние 10 лет. Дело в том, что в республике стареет оборудование работающих на угле ТЭС и присутствует низкая культура обслуживания имеющихся мощностей. Руководство Eskom утверждает, что холдингу необходимы экстренные инвестиции в размере 1,2 трлн рандов ($71 млрд) для нормализации работы. При этом задолженность Eskom достигла 396 млрд рандов ($23,6 млрд).

В начале сентября глава министерства энергетики ЮАР Гведе Монташе заявил, что энергетический кризис в Европе, вызванный удорожанием поставок природных ресурсов, продемонстрировал ценность угля в качестве альтернативного источника энергии.