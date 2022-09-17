The Frontier Post: Турция будет участвовать в строительстве газопровода из РФ в Пакистан

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Hektor Pustina/AP

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Самарканде договорились о сотрудничестве по теме строительства газопровода из России в исламскую республику. Об этом сообщает газета The Frontier Post.

По данным издания, лидеры «пришли к соглашению о развитии двухсторонней торговли и реализации крупномасштабных проектов, в том числе ориентированных на поставку газа».

В конце июля стало известно, что Иран и Россия начнут совместные поставки газа в Оман и Пакистан. По словам министра нефтяной промышленности исламской республики Джавада Оуджи, данное решение стало результатом переговоров между российским «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией.

Ранее посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявлял, что проект «Пакистанский поток» будет реализован, поскольку обе стороны — и Россия, и Пакистан — выразили приверженность этому проекту. Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан оценивал стоимость «Пакистанского потока» в $3,5 млрд.

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