Минтруд предложил установить пособие по безработице в размере 12792 рубля в 2023 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минтруд опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предлагается установить максимальную величину пособия по безработице в следующем году в размере 12792 руб. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <...> минимальную величину пособия ‎по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия ‎по безработице в размере 12792 рублей», — говорится в проекте постановления.

При этом 12792 руб. должны будут выплачивать в первые три месяца периода выплаты пособия, а в последующие три месяца снизить выплаты до 5000 руб.

Накануне правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты официального признания их неработающими. Авторы законопроекта полагают, что изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия.

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