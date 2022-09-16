Премьер Франции Борн считает, что энергетический кризис закончится с наступлением весны

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Global Look Press

Энергетический кризис во Франции станет долгим и завершится лишь с наступлением весны 2023 года. Такое мнение выразила премьер-министр республики Элизабет Борн, написало агентство ТАСС.

«Это иллюзия, надеяться, что энергетический кризис закончится зимой», — сказала Борн, выступая на конгрессе французских регионов.

По словам французского премьера, Париж намерен бороться со спекуляцией с ценами на электроэнергию. Борн отметила, что французским энергокомпаниям следовало бы тоже «работать в этом направлении, а не делать тревожные заявления».

На этой неделе Борн заявила, что правительство Франции примет меры для сохранения роста цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. А наименее обеспеченным французам окажут дополнительную поддержку. До конца 2022 года они получат особые «чеки на энергетику» размером в €100 или €200. Мера коснется 12 млн домохозяйств.

В то же время министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что государственные меры компенсации трат на газ и электричество обойдутся бюджету Франции в €16 млрд.

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