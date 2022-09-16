Немецкие коммунальные предприятия спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 60%

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Michael Sohn/AP

Объединение коммунальных предприятий Германии спрогнозировало повышение цен на электроэнергию в 2023 году на 60% на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом написала газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на сообщение представителя объединения.

По словам собеседника издания, к настоящему моменту цены на электричество в стране выросли более чем на 10%. Рост до 60% в организации связали с увеличением объема потребления электроэнергии.

Также в Объединении коммунальных предприятий Германии сказали, что на сегодняшний день конечным потребителям приходится платить за газ от 30 до 60% больше, чем до событий на Украине.

В конце августа агентство Bloomberg написало, что стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку €700 за МВтч. Данный показатель, примерно, в 14 раз превышает среднесезонные цифры за последние пять лет.

2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

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