Путин назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Турция стала одним из надежных маршрутов поставок газа из России. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

«Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», — сказал он.

Также Путин отметил, что «без всяких сбоев по «Турецкому потоку» идут поставки в Европу».

16 сентября Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника сообщало, что Эрдоган намерен запросить скидку на газ в 25% во время встречи с российским коллегой.

Ранее телеканал A Haber сообщал, что Турция ведет переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа в республику.

До этого вице-премьер России Александр Новак также заявлял, что страна намерена нарастить поставки топлива в Турцию, если она увеличит его потребление.