Финансист Бабин назвал маловероятным равенство фунта и доллара в ближайшие полгода

Британский фунт стерлингов вряд ли будет стоить $1 в ближайшие шесть месяцев. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В пятницу на бирже фунт опускался ниже $1,14.

«Пока паритет между валютами выглядит маловероятным. По крайней мере на среднесрочном горизонте. То есть в ближайшие полгода-год. Дело в том, что многие ожидают замедления или приостановки повышения ставок Федеральной резервной системой США. Причина – возможное ослабление инфляции. Ужесточение денежно-кредитной политики может ослабить экономику США», — объяснил Бабин.

По его словам, сейчас ФРС США агрессивно ужесточает монетарную политику, и процентные ставки в Штатах выше, чем в Великобритании. Эта разница будет увеличиваться, делая привлекательней вложения в долларовые активы по сравнению с теми, что номинированы в фунтах стерлингов, добавил эксперт.

«В результате инвесторы продолжат выходить из британской валюты в американскую, что будет оказывать давление на фунт в паре с долларом», — уточнил он.

Удешевление фунта к доллару Бабин назвал общемировой тенденцией.

«Снижение британского фунта идет в русле общемировой тенденции, когда большинство валют дешевеет к доллару США. В результате его индекс периодически обновляет 20-летний максимум. Это обусловлено экономическими проблемами во многих странах. В Великобритании они вызваны в первую очередь европейским энергетическим кризисом, который угрожает стране рецессией», — резюмировал Бабин.