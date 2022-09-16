Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России на плановом заседании 16 сентября принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. БЦ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики», — говорится в заявлении регулятора.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, к концу декабря составит 11-13%. Однако из-за международных санкций текущая ситуация в экономике России по-прежнему остается сложной.

«На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий <....> Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — заключили в ЦБ.

16 сентября главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах допустил паузу в планомерном снижении ключевой ставки Центробанка. По его прогнозу, в декабре регулятор может снизить ключевую ставку до 7-7,25% годовых, а затем оставить ее на этом уровне на некоторое время.