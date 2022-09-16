Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Центробанк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5% годовых

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Совет директоров Банка России на плановом заседании 16 сентября принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. БЦ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики», — говорится в заявлении регулятора.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, к концу декабря составит 11-13%. Однако из-за международных санкций текущая ситуация в экономике России по-прежнему остается сложной.

«На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий <....> Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — заключили в ЦБ.

16 сентября главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах допустил паузу в планомерном снижении ключевой ставки Центробанка. По его прогнозу, в декабре регулятор может снизить ключевую ставку до 7-7,25% годовых, а затем оставить ее на этом уровне на некоторое время.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть