Путин заявил о готовности России бесплатно передать 300 тыс. тонн удобрений развивающимся странам

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова бесплатно передать 300 тыс. тонн своих удобрений в развивающиеся страны. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате, передает ТАСС.

«Позавчера проинформировал господина [генерального секретаря ООН Антониу] Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои калийные удобрения, которые скопились в портах европейских государств.

9 сентября Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза назвал дискриминацией запрет поставок удобрений из РФ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран. По его словам, на сегодняшний день покупать российские удобрения могут только страны Евросоюза, а их поставка через порты европейских стран, например, в ту же Азию невозможна.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло говорила, что российские продовольствия и удобрения должны выйти на зарубежные рынки.