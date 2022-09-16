Губернатор Ленобласти выдвинул IKEA ультиматум из-за ее ухода с российского рынка

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ряд требований к IKEA при уходе с рынка страны. Среди них — продажа своего бизнеса в России или передача подразделений в аренду для сохранения производства. Слова главы региона приводит РИА «Недвижимость».

«По IKEA такое предложение: либо они продают свой бизнес, либо, если хотят уйти, мы будем требовать передачу компании в аренду для того, чтобы сохранить производство. Либо аренда, либо выкуп. Все в лицензионном русле», — заявил Дрозденко.

1 сентября фабрика IKEA в Тихвине возобновила работу с сохранением названия и руководства. По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия в Тихвине, сделку планируют осуществить до начала 2023 года. В настоящее время завод «ИКЕА Индастри Тихвин» находится в простое, на предприятии осталось примерно половина работников — около 500 человек.

Как утверждал органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, 5 сентября также возобновила работу фабрика шведского ретейлера в Вятке и Новгородской области. Директор предприятия IKEA в Тихвине станет главой вяткинского завода. 9 сентября работники новгородской фабрики IKEA получили пособия на полгода вперед.

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