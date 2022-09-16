В Банке России заявили о продолжении диалога по расширению географии приема карт «Мир»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Банк России будет продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир» за рубежом. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Согласно сообщению регулятора, карты «Мир» вместе с другими сервисами Национальной системы платежных карт (НСПК) продолжают работать на территории РФ в обычном режиме.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир»», — заявили в Центробанке.

Ранее американский Минфин сообщил, что США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

Газета Financial Times также писала, что Штаты и Евросоюз пытаются надавить на турецкие банки, работающие с платежной системой «Мир».

В настоящий моменты карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее, Армении и в Белоруссии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть