В Банке России заявили о продолжении диалога по расширению географии приема карт «Мир»

Банк России будет продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир» за рубежом. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Согласно сообщению регулятора, карты «Мир» вместе с другими сервисами Национальной системы платежных карт (НСПК) продолжают работать на территории РФ в обычном режиме.

«Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир»», — заявили в Центробанке.

Ранее американский Минфин сообщил, что США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

Газета Financial Times также писала, что Штаты и Евросоюз пытаются надавить на турецкие банки, работающие с платежной системой «Мир».

В настоящий моменты карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее, Армении и в Белоруссии.