Экономист Табах допустил паузу в планомерном снижении ключевой ставки ЦБ

Центробанк в декабре может снизить ключевую ставку до 7-7,25% годовых, а затем взять паузу в ее последовательном снижении. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В пятницу Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 7,5%.

«В октябре-декабре ЦБ, вероятно, вернется к шагам понижения по 0,25 процентных пункта. Затем возможна пауза. В конце 2022 года ключевая ставка Центробанка может быть снижена до 7-7,25% годовых», — отметил Табах.

Табах отметил, что логика регулятора будет основана на стремлении поддержать структурную трансформацию экономики без сильного увеличения инфляции в процессе. В августе ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2022 год с 14-17% до 12–15%.

Последнее в 2022 году заседание совета директоров ЦБ по ставке должно состояться 16 декабря.

В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд до 20% годовых. С апреля ЦБ последовательно снижал ставку.