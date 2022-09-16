Законопроект о пособиях по безработице для предпенсионеров внесен в Госдуму

Законопроект об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста правительство России внесло в Госдуму, об этом говорится на сайте правовой информации.

Предлагается исключить дифференцированный подход по размеру пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными. Существует разница в начислении для тех, кто был признан до 1 января 2019 года или после.

Для перерасчета нужно будет подать заявление гражданам, признанным безработными на 31 декабря 2018 года и относящимся к той категории граждан предпенсионного возраста.

На таких россиян не распространяется постановление Конституционного суда России от 17 марта 2022 года № 11−11 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В 2019 году были повышены предельные размеры пособия по безработице. Если человек был признанным безработными в 2018 году, его пособие не превышало 8 тыс. рублей, в то время, как человек такого же возраста, признанным безработными в 2019 году, мог получить пособие до 11 280 рублей.

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