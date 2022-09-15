«Известия»: россияне рискуют потерять недвижимость в Финляндии

Россияне, у которых есть недвижимое имущество в Финляндии, рискуют потерять его из-за визовых ограничений. Об этом написало издание «Известиям» со ссылкой на сообщение юриста Марии Ярмуш.

«Сейчас антироссийские настроения приводят к тому, что получить визу будет все труднее и труднее. И как результат россияне, которые имеют недвижимость, могут столкнуться с тем, что не смогут оплачивать налоги, коммунальные платежи. <...> Это опасность потери собственности», — сказала Ярмуш.

Ранее 15 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с журналистами в Хельсинки заявил, что наличие недвижимости в стране больше не должно являться основанием для выдачи виз российским гражданам.

В конце августа специалист по международному праву, профессор МГИМО Дмитрий Лабин выразил мнение, согласно которому владение недвижимостью за границей в условиях финансового кризиса и геополитической напряженности несет в себе множество рисков. По этой причине россиянам, у которых есть зарубежные апартаменты, лучше продать подобную жилплощадь.

Накануне телеканал MTV3 со ссылкой на информацию Бюро по взысканию долгов сообщил, что власти Финляндии конфисковали у граждан России, которые находятся в санкционных списках Евросоюза (ЕС) и других стран Запада, имущество на сумму около €189 млн.