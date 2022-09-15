«Известия»: россияне рискуют потерять недвижимость в Финляндии

close
100%
Victor Lisitsyn

Россияне, у которых есть недвижимое имущество в Финляндии, рискуют потерять его из-за визовых ограничений. Об этом написало издание «Известиям» со ссылкой на сообщение юриста Марии Ярмуш.

«Сейчас антироссийские настроения приводят к тому, что получить визу будет все труднее и труднее. И как результат россияне, которые имеют недвижимость, могут столкнуться с тем, что не смогут оплачивать налоги, коммунальные платежи. <...> Это опасность потери собственности», — сказала Ярмуш.

Ранее 15 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с журналистами в Хельсинки заявил, что наличие недвижимости в стране больше не должно являться основанием для выдачи виз российским гражданам.

В конце августа специалист по международному праву, профессор МГИМО Дмитрий Лабин выразил мнение, согласно которому владение недвижимостью за границей в условиях финансового кризиса и геополитической напряженности несет в себе множество рисков. По этой причине россиянам, у которых есть зарубежные апартаменты, лучше продать подобную жилплощадь.

Накануне телеканал MTV3 со ссылкой на информацию Бюро по взысканию долгов сообщил, что власти Финляндии конфисковали у граждан России, которые находятся в санкционных списках Евросоюза (ЕС) и других стран Запада, имущество на сумму около €189 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть