Выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла на 32,5%

Чистая прибыль «Роснефти» за первое полугодие 2022 года выросла на 13% и составила 432 миллиарда рублей. Выручка «Роснефти» за первые 6 месяцев выросла на 32,5%. Сумма задолженности по предоплатам и чистого финансового долга за этот период сократилась на 12 процентов с начала года. Такие данные следуют из отчетности «Роснефти» за первую половину 2022 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

«В течение первой половины 2022 года «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций. Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям мы сумели обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты. Компания увеличила чистую прибыль на 13,1 процента до 432 миллиардов рублей, а также укрепила финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12 процентов с начала года», — прокомментировал итоги первого полугодия глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Стабильность дивидендной политики компании, наряду с ростом ее финансовых показателей и заявлениями руководства, позволяют допускать значительные выплаты акционерам в будущие периоды.

«Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», — заявил Игорь Сечин.

В июне 2022 года на годовом собрании «Роснефть» утвердила рекордные в истории финальные дивиденды. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составил 41 рубль 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов — 441,5 миллиарда рублей — исторический максимум для компании. Средства были перечислены всем акционерам компании к середине августа 2022 года.

«Роснефть» продолжает уверенно сохранять лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов, несмотря на внешние факторы и ограничения. В первом полугодии этот показатель достиг 4,85 миллиона барреля нефтяного эквивалента в сутки, рост на 1,5 процента в годовом выражении (в сопоставимом периоде, то есть с учетом выбытия активов в 2021 году). Это больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni и у целого ряда других компаний.

Добыча газа в первом полугодии 2022 года в сопоставимом периметре выросла на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,12 миллиона барреля нефтяного эквивалента.

В первом полугодии 2022 года на 5,7 процента в годовом выражении выросли объемы реализации нефти. При этом на внутреннем рынке объем реализации превысил более чем в два раза аналогичный показатель прошлого года.

Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» по-прежнему остается внутренний рынок — объем реализации нефтепродуктов на российском рынке вырос год к году на 6,5 процента.