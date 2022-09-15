В МВФ заявили, что обсуждают с Киевом полноценную программу поддержки Украины

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РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с украинскими властями возможность подготовки полномасштабной программы финансовой поддержки страны. Об этом сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс на брифинге, комментируя беседу директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Как рассказал Райс, стороны рассмотрели перспективы формирования «долгосрочной потенциальной поддержки Украины».

«Так мы можем наращивать [усилия] в направлении полноценной программы, программы МВФ с Украиной», — отметил Райс.

По его словам, миссия фонда рабочего уровня начнет этот процесс и будет взаимодействовать с украинскими коллегами в предстоящие недели.

Ранее Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в $349 млрд.

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