В МВФ заявили, что обсуждают с Киевом полноценную программу поддержки Украины

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает с украинскими властями возможность подготовки полномасштабной программы финансовой поддержки страны. Об этом сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс на брифинге, комментируя беседу директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Как рассказал Райс, стороны рассмотрели перспективы формирования «долгосрочной потенциальной поддержки Украины».

«Так мы можем наращивать [усилия] в направлении полноценной программы, программы МВФ с Украиной», — отметил Райс.

По его словам, миссия фонда рабочего уровня начнет этот процесс и будет взаимодействовать с украинскими коллегами в предстоящие недели.

Ранее Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в $349 млрд.