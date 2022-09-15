Боррель призвал испанцев принести в жертву рождественскую иллюминацию ради экономии

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Janis Laizans/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что испанцам стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

По его мнению, «идея с рождественскими огнями хорошая». Боррель считает, что пойти на небольшую жертву может стать одним из способов продемонстрировать солидарность.

Таким образом он прокомментировал возникшую в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать еще в октябре, полемику.

Отмечая сильное освещение европейских городов, Боррель подчеркнул, что «западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением», поэтому «возможно, необходимо больше выключать уличные фонари».

По его мнению, несмотря на то, что на данный момент местные хранилища газа как никогда заполнены, одной из ключевых задач стран Евросоюза является сокращение зависимости от российского газа.

Ранее Боррель заявил, что возможности ЕС по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу.

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