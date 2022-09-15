В Еврокомиссии заявили, что смогут победить Россию в «энергетической войне»

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что страны Евросоюза смогут победить в «энергетической войне» с Россией благодаря предложенным Еврокомиссией мерам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы одержим победу, и этот пакет [мер] поможет нам этого добиться», — сказала парламентарий.

Таким образом она прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия начала «войну на энергетическом рынке» ЕС.

Еврокомиссар Симсон также представила в парламенте документ, который обяжет страны ЕС сокращать использование электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы и сделать целью уменьшение общего уровня потребления электроэнергии на 10% до 31 марта 2023 года.

По словам Симсон, страны ЕС диверсифицировали свои поставки газа, запаслись необходимыми объемами газа в подземных хранилищах и договорились с правительствами стран о снижении общего потребления газа.

«Мы сделали все для того, чтобы быть готовыми к тому, когда Россия прекратит все поставки», — добавила еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что читатели Spiegel раскритиковали главу ЕК за слова о «наказании» России санкциями.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения ЕС в манипуляциях ценами на газ.