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На Кубе начнут принимать карты «Мир» до конца 2022 года

Министр туризма Гранде: карты «Мир» заработают на Кубе до конца 2022 года

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде заявил в ходе международного форума-выставки по туризму, что на острове начнут принимать карты платежной системы «Мир» до конца текущего 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российские клиенты смогут использовать свою карту «Мир» на Кубе, мы реализуем это до конца года», — сказал он.

Гарсия Гранде отметил, что для реализации данного шага нужно перепрограммировать терминалы оплаты. По его словам, это должно быть завершено в октябре.

Ранее в Нацсистеме платежных карт опровергли сообщения о прекращении работы карт «Мир» в Турции.

До этого сообщалось, что российская платежная система «Мир» может заработать в Таиланде в течение трех месяцев.

По словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда, представители платежной системы «Мир» начали вести переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.

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