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Власти России прорабатывают решение об экспортной пошлине на уголь

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Depositphotos

Российские власти, находясь в поисках источников покрытия дефицита бюджета, рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, правительство РФ активно занимается параметрами бюджета на 2023 год. В связи с ростом расходной части и предполагаемым дефицитом Минфин приступил к активному поиску новых источников доходов.

При этом обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. В 2021 году, несмотря на желание поднять налоговую нагрузку на нефтяной сектор, власти решили не увеличивать ее для энергетического угля.

Теперь же предполагается введение цены отсечения, выше которой пошлина вступает в силу.

Источник СМИ оценивает размер пошлины в текущих условиях в 9–10 долларов с тонны.

Официальных данных, касающихся решения об экспортной пошлине на уголь, пока нет.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти, газа и угля с февраля достигли €158 млрд.

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