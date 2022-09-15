Операции с платежными банковскими картами ДНР стали доступны в России

Владельцы банковских карт Центрального республиканского банка (ЦРБ) ДНР теперь могут использовать их на территории Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

Получить наличные можно будет в банкоматах Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом сообщила пресс-служба ЦРБ Донецкой народной республики.

Новая услуга стала доступна с 14 сентября.

Также через банкоматы будет доступен перевод средств с карты ЦРБ на карту ПСБ. Это позволит держателям карт в том числе получить социальные и другие выплаты непосредственно на территории РФ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов. Она уточнила, что у многих украинцев остались на них сбережения. Сейчас эвакуированные получают субсидии. Также рассматриваются возможности для их долгосрочного проживания в России.