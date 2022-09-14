Глава МИД Турции обвинил Грецию в поставках нефти РФ в ЕС в обход санкций

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Греция помогает обойти санкции в вопросе поставок российской нефти в страны Европейского союза. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Это типичное греческое лицемерие: с одной стороны, они на каждой встрече жалуются, что Турция не участвует в санкциях, а с другой стороны, она способствует обходу этих санкций. Мы уже это разоблачили и заявляем об этом на всех платформах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Турции за 12 сентября 52 раза нарушили воздушное пространство Греции, которая каждый раз поднимала на перехват свои самолеты. Об этом заявило министерство национальной обороны Греции.

Речь идет о турецких двух вооруженных истребителях F-16 и двух военно-транспортных самолетах CASA CN-235. В Министерстве обороны Греции отметили, что перехватывали все турецкие самолеты.

Турция и Греция состоят в НАТО, но при этом долгие годы имеют напряженные отношения. Одной из причин конфликта между Турцией и Грецией является спор из-за месторождений.