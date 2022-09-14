Госдеп: США обсуждают транспортировку нефти Казахстана через Каспий в обход РФ

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что США обсуждают транспортировку нефти Казахстана через Каспий в обход России. Об этом он сообщил на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан рассматривает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всем мире.

«Можно также идти в Китай, но Китай, конечно, является единым рынком для ваших энергоресурсов. Если вы отправляете их в Китай, то он просто их потребляет по той цене, которую сам определяет, а это не мировая цена. Зарабатывание денег по-умному — это транспортировка через Каспий. Мы активно вовлечены в это обсуждение», — сказал он.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что санкции западных стран в последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на 5-6 млн баррелей в сутки.

По его словам, потерянные объемы нефти могли бы легко помочь преодолеть нынешний энергетический кризис в мире.