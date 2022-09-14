Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российским студентам будут выплачивать повышенную стипендию за патриотическую... 19:00
Mash сообщил об обстреле снайперами ВСУ российских военных на границе Курской области 18:57
ЛГБТ-фильм «Народный Джокер» убрали из программы фестиваля в Торонто из-за... 18:57
«Рен ТВ» сообщает о шести пострадавших при падении беспилотника... 18:57
«Гадалки» обворовали курскую пенсионерку на 2 млн рублей 18:56
В Калининградской области родителям школьника со СМА разрешили помогать ему... 18:54
Неизвестный беспилотник упал в Ставропольском крае 18:50
Форвард «ПСЖ» Мбаппе назвал исключительной возможность выиграть ЛЧ... 18:49
Глава МИД Турции обвинил Грецию в поставках нефти РФ в ЕС в обход санкций 18:48
Россия внесла в «стоп-лист» 30 руководителей пиар и оборонных структур... 18:44

Госдеп: США обсуждают транспортировку нефти Казахстана через Каспий в обход РФ

close
100%
Eric Gay/AP

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что США обсуждают транспортировку нефти Казахстана через Каспий в обход России. Об этом он сообщил на слушаниях в конгрессе, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан рассматривает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всем мире.

«Можно также идти в Китай, но Китай, конечно, является единым рынком для ваших энергоресурсов. Если вы отправляете их в Китай, то он просто их потребляет по той цене, которую сам определяет, а это не мировая цена. Зарабатывание денег по-умному — это транспортировка через Каспий. Мы активно вовлечены в это обсуждение», — сказал он.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что санкции западных стран в последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на 5-6 млн баррелей в сутки.

По его словам, потерянные объемы нефти могли бы легко помочь преодолеть нынешний энергетический кризис в мире.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть