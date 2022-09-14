BCS: России для сведения бюджета требует нефть по $100 за баррель

Спасти российский бюджет от дефицита до конца 2022 года сможет только продажа нефти, примерно, по $100 за баррель. К таким выводам пришли аналитики инвестиционно-банковского подразделения группы компаний BCS Global Markets.

Отмечается, что российский бюджет за период с января по август 2022 года сведен с профицитом в 0,1 трлн рублей, что в четыре раза меньше относительно первых семи месяцев (0,4 трлн рублей).

В своем прогнозе экономисты опирались на предварительную оценку российского министерства финансов в период с января по август, согласно которой объем поступлений в федеральный бюджет за указанный период достиг 17,6 трлн рублей.

Как отмечают аналитики BCS Global Markets, ненефтяные доходы страны сокращаются с марта, нефтегазовые начали падать с июля. При этом расходы бюджета росли. В августе они превысили прошлогодний уровень на 8%. То есть уже в сентябре можно ожидать дефицитный бюджет.

На фоне реакции стран Запада на ситуацию на Украине российский экспортный сорт нефти Urals торгуется с беспрецедентной скидкой. В отдельные месяцы она достигала 30% от эталонного сорта Brent.

На этой неделе заместитель гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) министерства энергетики Денис Дерюшкин заявил, что скидка на Urals к середине сентября 2022 года сократилась до $20 за баррель из-за подешевевшего фрахта судов.