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Еврокомиссия предложила ограничить прибыль энергокомпаний

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия предложила ввести временный «потолок» на прибыль энергетических компаний с низкой себестоимостью электрогенерации на фоне энергокризиса в Европе. Об этом сообщается на сайте ЕКhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489.

«Потолок» предлагается установить на уровне €180 за МВт·ч, в том числе для производителей угольной, атомной и возобновляемой электроэнергии, которые «поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками» (к примеру, газовыми или мазутными ТЭС).

«Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх», — пояснили в Еврокомиссии.

В ЕК пояснили, что сверхдоходы предлагается направлять на то, чтобы помочь потребителям уменьшить счета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что предлагаемые меры по борьбе с энергокризисом за счет ограничения доходов энергопроизводителей позволят собрать €140 млрд. По ее словам, реформа энергорынка сможет разделить ценообразование электричества из традиционных и альтернативных источников.

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