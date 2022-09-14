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Посол Алипов заявил о скептичном отношении Индии к потолку цен на российскую нефть

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Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Правительство Индии скептично относится к планам западных стран ввести предельную цену на российскую нефть. Слова посла России в Нью-Дели Дениса Алипова приводит «РИА Новости».

«К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру. Понимают, что без Индии как одного из крупнейших потребителей она не сработает», — заявил Алипов.

По его словам, Индия действительно заинтересована в снижении мировых цен на энергоресурсы. Однако Россия и так продает нефть в азиатскую страну с большой скидкой.

«Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают. Не уверен, что сами США в этом уверены. В Нью-Дели знают, что Россия в ущерб себе торговать не будет», — заключил Алипов.

Как отметил дипломат, доля нефти из России в структуре импорта Индии выросла с 1,5-2% до 12-13% в 2022 году. При этом объемы поставок в августе достигали миллиона баррелей в сутки.

11 сентября газета Business Standard сообщила о предложении России поставлять нефть по более низкой стоимости, если Нью-Дели откажется поддержать инициативу стран Группы семи (G7) по введению потолка цен на сырье из РФ. Предполагается, что «существенные скидки» на российскую нефть будут больше, чем те, которые Ирак предлагал в последние два месяца.

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